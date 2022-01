La trattativa tra il Barcellona e l'entourage di Ousmane Dembelé per il rinnovo di contratto va avanti, nel frattempo l'agente del giocatore Moussa Sissoko ha fatto un punto sul futuro del suo assistito: "Quando si parla di rinnovo spesso si pensa ai soldi, ma stavolta non è così. Si tratta anche della gestione della propria vita quotidiana e sportiva: Dembelé ha giocato subito dopo aver avuto il Covid senza allenamenti, e non capisco il motivo".