Si fa sempre più calda la situazione relativa al futuro del centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong. Secondo Sport, il club spagnolo ha raggiunto sostanzialmente un accordo sulla base di 85 milioni di euro - bonus compresi - per la sua cessione al Manchester United ed è pronto a forzare la mano per convincere il calciatore olandese ad accettare la destinazione. De Jong, che reclama alcuni pagamenti arretrati da parte del Barça e non ha ancora un'intesa sul nuovo ingaggio con lo United, rischia di essere escluso dalla tournée della squadra negli Stati Uniti.