In occasione della Festa de l’esport Català, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha illustrato i prossimi piani per il futuro del club blaugrana: "E' finito un ciclo e ci siamo messi all'opera per avviare un rinnovamento della squadra. Abbiamo perso in maniera incomprensibile la Liga e parlo di fine di un percorso e di inizio di uno nuovo perché sono convinto che sia la cosa da fare. A partire dalla prossima settimana, prenderemo delle decisioni e gradualmente le commenteremo. L'obiettivo è di tornare a competere per campionato e Champions League".