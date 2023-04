Dopo la batosta della Copa del Rey, il Barcellona continua a fare i conti con i problemi finanziari e col "caso Negreira", battezzato dal rieletto presidente del UEFA Aleksander Ceferin come "uno dei più gravi della storia del calcio".



Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, oltre a una pesante sanzione ai danni del club blaugrana in caso di apertura di un fascicolo, l'UEFA potrebbe colpire direttamente il presidente Juan Laporta. Nel caso, il numero uno dei catalani non sarebbe punito per l'attuale gestione, ma per quella precedente, ossia il periodo dal 2003 al 2010.



La pena potrebbe andare dall'ammonimento, alla sospensione delle sue funzioni di presidente.