Semplice pretattica o dichiarazione che chiude le porte al mercato? Joan Laporta, numero uno del Barcellona, ha risposto ad alcune domande nel corso della conferenza tenutasi al Circulo Ecuetre e ha chiuso alla possibilità che possa arrivare un altro centrocampista in Catalogna, al di là del pressing su Amrabat: "Dobbiamo ingaggiare un terzino destro, anche un centrale a seconda delle occasioni, sicuramente anche un attaccante in più ma probabilmente dobbiamo vendere qualcuno. Non sono sicuro di aver bisogno di un nuovo centrocampista, abbiamo un grande centrocampo"