Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Franck Kessie, il presidente blaugrana Joan Laporta ha blindato Frenkie De Jong: "E' un giocatore del Barcellona e noi, a meno che non ci sia bisogno, non vogliamo venderlo. Sappiamo che ha delle offerte. Se in qualsiasi momento fossimo interessati, lo venderemmo. Ma in questo momento non lo vendiamo".



IL PRESSING DEL MANCHESTER UNITED - L'offerta principale è quella del Manchester United, che vuole fortemente il 25enne centrocampista olandese. Negli scorsi giorni si era parlato di una proposta da 65 milioni più corposi bonus (10-15 milioni). Probabilmente non bastano per accontentare il Barça e le parole di Laporta potrebbero essere una tattica per alzare ulteriormente il prezzo.