L'ex presidente del Barcellona, nonché candidato per tornare a ricoprire il ruolo nelle prossime elezioni, Joan Laporta, ha voluto attaccare pesantemente la gestione dell'attuale numero uno del club, Josep Maria Bartomeu rinfacciandogli la pessima gestione del caso Leo Messi.



L'ex presidente ha infatti attaccato sia la modalità con cui è stato comunicato a Suarez che non rientra più nei piani del club, sia la gestione di Messi: "Hanno detto a Suárez che non contano più su di lui per telefono? Mi sembra un atto di vigliaccheria da parte del presidente e una mancanza di rispetto per il giocatore. Questo modo di agire è impensabile e danneggia l'immagine del Club. Mi fa sospettare che vogliano vendere Messi, sarebbe un errore storico. Povero Barça, nelle mani di questi incompetenti".