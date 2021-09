Joan Laporta, presidente del Barcellona, parla a Esport3, dicendo la sua su Antoine Griezmann, che ha lasciato i blaugrana per tornare all'Atletico Madrid: "Tutti sappiamo che tipo di giocatore è, ma penso che non fosse adatto al nostro sistema di gioco anche se il suo atteggiamento è stato sempre molto buono. Sicuramente non era il giocatore di cui avevamo bisogno. Ha segnato e nella coppa che abbiamo vinto è stato un giocatore importante. Chiaro, avrebbe potuto dare di più ma si è trovato in circostanze difficili".