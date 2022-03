Nel corso dell'intervista a RAC1, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha risposto anche alla domanda su chi prendere tra Erling Haaland e Kylian Mbappé: "Chi ha chiaro che vuole giocare per il Barcellona. Chi ha voglia di venire qua. Al momento nessuno dei due me l'ha trasmesso. Ciò che mi hanno portato sono condizioni economiche che in nessun caso accetteremo".