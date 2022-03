Intervistato da Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha commentato le indiscrezioni rilanciate da L'Equipe su un inserimento nella corsa per Kylian Mbappé: "Ai grandi club interessano i grandi giocatori ma io non entro nel merito e non mi devo permettere di farlo, perché se dovesse succedere l'unica cosa che posso fare è ledere gli interessi del nostro club. Voglio che sia chiaro che diamo la priorità alla squadra prima di tutto, una squadra che vogliamo rafforzare in ogni reparto; quello che non vogliamo fare è esaltare determinati giocatori o cercare giocatori che siano "più" della squadra. Non perderemo la testa; dopo uno 0-4, che Mbappé sia accostato al Barcellona fa parte solo dello show-business del calcio, non ho niente da dire a riguardo".



Su Haaland: "Non voglio fare nomi concreti, ma ribadisco che non porteremo avanti alcuna operazione di mercato che metta a rischio la continuità del club. Tanti giocatori vorrebbero venire al Barcellona e lo apprezziamo, ma non possiamo perdere la testa e, nel caso, dovrebbero rispettare i nostri limiti salariali".