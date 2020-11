Joan Laporta, ex presidente del Barcellona, si candida alle nuove elezioni per la presidenza del club catalano. E parla così dell'affaire Messi, in scadenza e nel mirino del City: "È vero che è molto deluso, ma insisto sul fatto che Messi ama il Barça e sono sicuro che darà una possibilità al Barça. Sarò in grado di avere una conversazione con lui quando sarà il momento giusto, per aiutarlo a decidere e per il rispetto e la stima reciproci. So che ci darà un margine, nella vita tutto può succedere".