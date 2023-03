Ilè nella bufera per il caso Negreira ed è sempre più accerchiato, con il Governo spagnolo pronto a costituirsi parte civile dopo le azioni annunciate dal Real Madrid.però non intende farsi intimidire. Il presidente blaugrana, in evento tenutosi all'Auditori 1899 dello Spotify Camp Nou con i capitani delle squadre professionistiche e delle categorie inferiori, ha avvertito che guiderà la risposta dei tifosi del Barça a tutti gli attacchi con un messaggio molto chiaro: "Voglio davvero affrontare tutti i farabutti che stanno macchiando il nostro stemma"."Il Barça è un club con valori. Usiamo la parola valori, non per fare bella figura, ma perché i valori sono davvero una parte fondamentale, fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva. Ed è per questo che il Barça è ammirato e riconosciuto in tutto il mondo. Succede anche che alcuni, spinti dall'invidia, cerchino di erodere la nostra reputazione con campagne condotte in malafede"."Il sentimento del Barcellona non si compra e non si vende, ma non si sporca neanche. E di recente, e approfitto del fatto che si riuniscono persone che amano il club insieme, ci sono stati alcuni feroci attacchi per sporcare il nostro scudo, che non hanno nulla a che fare con la realtà. E state pur certi che il consiglio di amministrazione che ho l'onore di presiedere lo difenderà con tutte le sue forze. Non ci riusciranno perché i capitani del Barça rappresentano i nostri valori e il nostro sentimento e lo mostri sul campo di gioco quando dai la tua pelle e fino all'ultima goccia di sangue".Laporta, sull'orlo delle lacrime, ha lanciato un monito: "Non pensate che io sia emotivo per debolezza, sono emotivo perché voglio davvero affrontare tutti i furfanti che stanno macchiando il nostro stemma. Che nessuno pensi che è per debolezza".