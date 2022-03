Il presidente del, ha concesso una lunga intervista RAC1, nella quale ha parlato anche del suo rapporto condopo l'addio della scorsa estate: "Il Barça è casa di Leo. Vorrei che fosse presente all'apertura del nuovo Camp Nou. Il nostro rapporto è meno fluido, ora è a Parigi. Per me non è stato facile, avrei preferito che le cose andassero diversamente. Non potevo più mettere a rischio il club. Penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non gli parlo come prima, le persone vicino a lui bramano Barcellona e il Barça. Mi sentivo peggio sotto l'aspetto personale che sportivo".- Laporta, poi, allontana il possibile ritorno di Messi: "Non ho ricevuto nessun messaggio da Leo o dal suo entourage in questa direzione. In questo momento non stiamo valutando il suo ritorno. Stiamo costruendo una squadra giovane che sta iniziando a funzionare. Leo è Leo, è il miglior giocatore in mondo, però non contempliamo il suo ritorno. Non vorremmo fare un passo indietro".- "Procedono bene. Per noi sono molto importanti e loro vogliono continuare. Raggiungeremo un accordo. Colgo l'occasione per dire che i giocatori devono capire che la nostra situazione economica è quella che è".- "La stessa cosa è successa a Sergi Roberto. Gli abbiamo fatto un'offerta e lui non l'ha accettata. Ci piace e gli vogliamo bene. Se raggiungeremo un accordo, sarà entro i limiti salariali che abbiamo stabilito. Lo dico con rispetto, ma il suo agente è pieno di sorprese. Ci ha fatto un po' girare la testa".- "Chi ha chiaro che vuole giocare per il Barcellona. Chi ha voglia di venire qua. Al momento nessuno dei due me l'ha trasmesso. Ciò che mi hanno portato sono convinzioni economiche che in nessun caso accetteremo".- "Sono grandi giocatori. Tutti i bravi calciatori vogliono venire al Barça. Non dirò nulla di più preciso, non voglio rendere le cose difficili".- "Mi piace moltissimo. Il suo agente lo sa. E' un grande giocatore, lo amo. È vero che c'è stata l'occasione per fare uno scambio con Griezmann. Ci abbiamo stato provato, ma l'Atletico Madrid non vuole separarsi da lui".- "Abbiamo chiuso due acquisti. Potrebbe trattarsi di un difensore e di un centrocampista ( Franck Kessie , ndr). Raphinha, invece, è un grande giocatore. Deco (il suo agente) ha il suo lavoro e ci informa sui dettagli per non sbagliare. E in alcuni casi ci ha aiutato molto".- "I grandi acquisti sono quelli che realizzi al prezzo più basso possibile. Giocatori di talento che si inseriscano in squadra. Generiamo già giocatori che hanno risonanza a livello mondiale".