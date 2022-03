. Una trattativa andava avanti da dvierse settimane ( leggi qui la nostra anticipazione ) e che ora ha visto il traguardo finale. Il centrocampista ivoriano ha completato tutti i passaggi burocratici esul nuovo contratto.ll numero 79 rossonero si è legato al Barcellona per i prossimi quattro anni., bonus compresi e facilmente raggiungibili. Ora per il centrocampista ivoriano l'obiettivo è quello di chiudere la sua esperienza al Milan con lo scudetto, poi volerà in Spagna per mettersi a disposizione di Xavi.