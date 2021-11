Joan Laporta, presidente del Barcellona, parla a Cadena Ser di Messi e Iniesta, spiegando cosa intendeva per ritorni: “Loro stessi hanno detto di voler tornare al Barcellona un giorno. ma non intendevo come giocatori...hanno rilasciato delle dichiarazioni di questo tipo anche pubblicamente".



SU XAVI - "È l'erede di Cruyff, così come lo è stato Guardiola. Mi dà morale vederlo allenare, ho la sensazione che farà molto bene”.