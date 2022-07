Joan Laporta 'dice e non dice' a margine della conferenza stampa di presentazione di Kessie, in merito a presunti e clamorosi intrecci di mercato. "Sì, sono stato a cena con Jorge Mendes lunedì e abbiamo parlato del mercato in generale. Se abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo? Non dirò quali sono i giocatori emersi da quest'incontro, ma è sempre interessante informarsi circa la situazione di alcuni nomi sul mercato. Non parlo dei singoli perché farlo si presta sempre a cattive interpretazioni", ha spiegato il presidente del Barcellona.