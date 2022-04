Il vicepresidente del Barcellona Rafael Yuste, ha ribadito - in occasione della presentazione dell'evento "Barça Academy World" - che, nonostante le voci sempre più insistenti nelle ultime settimane, il Barcellona non acquisterà Haaland. Yuste ha toccato anche il tema Dembele: "Vogliamo che resti. La trattativa c'è, vedremo come andrà a finire".