Samuel Umtiti potrebbe lasciare il Barcellona nonostante l'annuncio del rinnovo di contratto fino al 2026. L'idea sarebbe quella di andare in prestito fino a fine stagione per poi ritornare a fine stagione, in più ci sarebbe una clausola all'interno del contratto che gli permetterebbe di liberarsi dal 2023 senza che il Barca possa chiedere indennizzi, riporta il Mundo Deportivo.