Il difensore del Barcellona Eric Garcia ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia, come è stato confermato oggi dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'ex Manchester City. Il giocatore dovrà rimanere fermo almeno per cinque settimane, è a rischio per la gara di Europa League contro il Napoli in programma a metà febbraio.