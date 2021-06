Come riferisce RAC1, in casa Barcellona è scoppiato il caso Clement Lenglet. Il difensore francese non rientra più nei piani di Ronald Koeman e il club ha provato ad offrirlo come pedina di scambio a diverse società. Il giocatore, sotto contratto fino a giugno 2026, non ha però alcuna intenzione di lasciare i blaugrana e soprattutto non vorrebbe essere inserito in operazioni di scambio.