Intervistato da RAC1, il difensore del Barcellona Clément Lenglet parla dell'arrivo del connazionale Antoine Griezmann: "Si adatterà al Barça, ha il talento e le qualità per farlo. Ha debuttato in campionato un mese e mezzo fa e ha segnato tre gol, va bene. Può fare anche meglio perché ha un talento incredibile. Ha fatto un errore con 'La scelta' (documentario in cui, un anno fa, ha annunciato la permanenza all'Atletico Madrid rifiutando proprio i blaugrana, ndr), ma da lì sono successe tante cose e dobbiamo concentrarci su presente e futuro. E con Griezmann, abbiamo un bel futuro davanti".