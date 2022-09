Robert Lewangolski. A Barcellona come a Monaco, l'attaccante polacco segna a raffica. Nelle prime cinque partite giocate col Barça, Lewandowski ha fatto otto gol. Per trovare numeri simili bisogna tornare indietro al 1938, quando Hans-Max Gamper aveva fatto gli stessi gol in sole tre partite. L'ex Bayern, invece, ha fatto meglio di Eto'o, Ronaldo e Suarez.