L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha ricevuto in giornata la Scarpa d'oro per la stagione 2021/2022 e ha rilasciato queste dichiarazioni a margine della cerimonia: "Sono molto contento e orgoglioso di giocare per il Barça. Voglio ringraziare i miei ex compagni al Bayern e quelli di oggi per questo premio, sono sicuro che il prossimo sarà un anno molto importante. La delusione in Champions League? Abbiamo commesso degli errori, ma sono sicuro che ci servirà di esperienza, in particolare per i più giovani".