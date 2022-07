Robert Lewandowski, prossimo attaccante del Barcellona, ha parlato alla Bild:



"So che avrò presto 34 anni, ma sono forte mentalmente e fisicamente. Anche il Barcellona la vede come me. So che hanno avuto problemi lo scorso anno, ma sono un club con un potenziale straordinario e che ha fatto ottimi acquisti. Credo il club sia sul cammino giusto per tornare in cima, e il nostro obiettivo è chiaro: vincere. Ho incontrato Xavi a Ibiza, in maniera casuale. Mi ha detto che mi stava aspettando, ha un piano per far tornare al top il Barça".