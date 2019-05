Dopo le emozioni regalate dalla sfida tra Tottenham e Ajax, stasera al Camp Nou tocca a Barcellona e Liverpool disputare l'atto prima della seconda semifinale di Champions League. Un match dall'alto contenuto spettacolare nel quale le due squadre si presentano al gran completo, considerando che tra le fila dei Reds Firmino è pienamente recuperato e dovrebbe completare il tridente offensivo con Mané e Salah, mentre van Dijk, fresco di premio come miglior giocatore della Premier League, guiderà una difesa che dovrà fronteggiare il pericolo pubblico numero uno Leo Messi, che sarà accompagnato dal grande ex Coutinho.





ore 21



BARCELLONA-LIVERPOOL, le probabili formazioni





BARCELLONA: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. All. Valverde





LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp





Arbitro: Kuipers





IN TV: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football