De Zerbi, i suoi agenti a Barcellona per il post Xavi: i piani del Brighton e le alternative delle big europee

, reduce dalla prima esperienza all’estero della sua carriera da allenatore (alla guida dello Shakhtar Donetsk, in Ucraina),È passato meno di un anno e mezzo da quel primo passo Oltremanica, ma il nome dell’ex tecnico del Sassuolo è già arrivato a essere in auge per i migliori top club europei. Merito di un gioco aggressivo, ma funzionale, offensivo, ma attento alle dinamiche, propositivo, ma di qualità. Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto di aver regalato ai Seagulls la prima storica qualificazione in Europa, grazie al 6° posto nella scorsa Premier League, che è valsa l’accesso all’Europa League di questa stagione.(oltre a essere tra le più recenti)Jurgen Klopp ha annunciato, infatti, che al termine della stagione si prenderà un anno di pausa. Le energie del tedesco sono terminate e i Reds si troveranno con una situazione da risolvere nei prossimi mesi. Una decisione andrà presa il prima possibile, anche per programmare quella che, a tutti gli effetti, rischia di essere una stagione zero.Sarà complesso, visto che il Brighton ha blindato l’italiano con un contratto quadriennale sino al 30 giugno 2026 e un ingaggio pari a 2 milioni di sterline (si parla di circa 2,3 milioni di euro l’anno).Altrettanto recenti sono le dichiarazioni di Xavi che, nelle ultime settimane, ha annunciato che lascerà la panchina del Barcellona al termine della corrente stagione. Un passo indietro da parte di una bandiera del club blaugrana che ha compreso che il suo percorso alla guida dei catalani non ha soddisfatto la proprietà e non ha ottenuto gli effetti sperati. Al di là della vittoria della Liga, il Barcellona non è tornato una società dominante in Europa, dove non è più competitiva ormai da anni e in quest’annata è distante anni luce dalla vetta del campionato, oltre a essere già uscito dalla Copa del Rey e aver perso il Clasico in finale di Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid., insieme a Rafa Marquez (ora alla guida del Barca B), Thiago Motta del Bologna, Michel del Girona e la suggestione Luis Enrique, attualmente al PSG., ma sembra che sia un nodo che vogliano sciogliere a breve termine, visto che, come riportano i media spagnoli, gli agenti dell'allenatore italiano si trovino in Catalogna proprio in questo momento per incontrare la dirigenza blaugrana e pianificare un suo arrivo in Spagna a partire dal prossimo 1° luglio.Non a un club già allenato (sia chiaro) ma comunque un ritorno nel campionato di Serie A., nel caso in cui l’avventura di Stefano Pioli giungesse al termine a giugno (Conte e Thiago Motta sono in pole per sostituirlo), al Napoli che, con tutta probabilità, non confermerà Walter Mazzarri e si affiderà a una nuova guida per il futuro corso del club azzurro. Magari dalla Roma, anche se molto dipenderà dalle prestazioni che otterrà De Rossi sino a fine stagione, e perché no dalla Juventus, se straordinariamente il secondo ciclo di Allegri terminasse in estate., date anche la recenti dichiarazioni dello stesso De Zerbi: "Di solito lavoro per essere felice e divertirmi e mi sento molto bene a Brighton. Ho un ottimo rapporto con i giocatori, con il club, con Tony Bloom (il presidente], con Paul Barber (amministratore delegato), con David Weir (direttore tecnico) e tutti coloro che lavorano qui.. Non cerco di raggiungere un livello più alto. La cosa più importante per me è lavorare seriamente, con una buona squadra, buoni giocatori. Per me è importante fissare un obiettivo importante". Si lavora a un contratto più lungo, con un ingaggio più alto. Le parti si aggiorneranno, la trattativa non sarà breve. Prima gli obiettivi sul campo, poi il futuro. Un futuro al quale i top club europei pensano sin da adesso.