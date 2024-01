Lazio, gli occhi della Premier su Romagnoli: c'è anche il Brighton di De Zerbi

Federico Zanon

Sirene inglesi per Alessio Romagnoli. Nonostante una stagione condizionata dal problema al polpaccio, il difensore ex Milan, che ha festeggiato 29 anni lo scorso 12 gennaio, continua a essere uno dei profili più interessanti, affidabili e chiacchierati, non solo in Italia. In passato ha pensato a lui il Fulham, che continua a monitorarlo, ora secondo quanto appreso da Calciomercato.com il suo nome è finito sul taccuino di altri due club di Premier League, a caccia di rinforzi nel reparto difensivo, ovvero Brighton e Newcastle (che non ha un vero back up di Sven Botman).



LO SCENARIO - Legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2027, Romagnoli a Roma sta bene, ma non ha mai escluso a priori un'esperienza all'estero. Nella sua carriera ha giocato a Roma, Genova e Milano (in rossonero 10 gol in 247 partite con uno Scudetto e una Supercoppa italiana vinti), non va scartato il cambio di maglia in questo 2024. La testa ora è al campo, ai prossimi impegni con la Lazio (venerdì è in programma la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter) ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le sue priorità. Chi lo vuole dovrà poi farsi avanti con il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, con il quale è sempre difficile trattare.