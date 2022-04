Luuk De Jong ha parlato della sua esperienza al Barcellona, costellata dall'inizio \da numerose critiche da parte dei tifosi blaugrana: “Il mio ruolo da comprimario? Meno tempo hai a disposizione e più difficile è incidere sulla partita. Fortunatamente adesso riesco a trovare il mio spazio in ogni gara e questo mi rende felice. In una squadra come il Barcellona riesci ad accettare anche questo tipo di ruolo”.

L’ex Siviglia, poi, ha parlato anche del suo futuro con il mercato estivo in arrivo: “Finita questa stagione valuterò le mie opzioni. Per me sarebbe fantastico rimanere, ma non dipende da me. Adesso voglio solo concentrarmi col finire nel migliore dei modi la stagione”, ha dichiarato il giocatore ospite a Ziggo Sport Voetbal.