Secondo quanto riporta Telefoot, l'attaccante brasiliano Malcom è in viaggio in queste ore verso la Russia, con destinazione San Pietroburgo. Lo attende lo Zenit, che ha concordato il suo acquisto dal Barcellona per 40 milioni di euro più 5 di bonus. Il club catalano ha concesso nella prima mattinata il permesso al giocatore di non presenziare all'allenamento odierno per poter svolgere le visite con la sua prossima squadra.