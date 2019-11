Lionel Messi si è mosso in prima persona per riportare Neymar al Barcellona. Come rivela France Football, infatti, il numero 10 dei blaugrana ha mandato un messaggio su WhatsApp al suo ex compagno, ora al Paris Saint-Germain, ma ai ferri corti con la tifoseria francese, per chiedergli di tornare.



Come rivela il quotidiano transalpino, però, c'è un segnale anche sul futuro della Pulga nel messaggio inviato al brasiliano. Questo il testo integrale: "Solo insieme possiamo vincere la Champions League. Voglio che torni. Tra due anni me ne vado e sarai solo, prenderai il mio posto". Addio nel 2021?