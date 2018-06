Lionel Messi, stella del Barcellona e capitano dell'Argentina, parla a Mundo Deportivo: "La Champions? E' un'illusione. Lo è di tutti: no, le persone, per tutti. Quando iniziamo la stagione vogliamo vincere tutti e questo è quello che rende questo club fantastico. Quest'anno il Real ha giocato per la Champions e ha deciso di puntare tutto su quella. Era molto lontano in Liga... Se perdeva la finale non gli rimaneva più niente. E' stato fortunato a vincere la Champions, questo ha reso il loro anno spettacolare. Ma non si può pensare di giocare solo una competizione. Vogliamo campionato e coppa, che sono importati per noi".