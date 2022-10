Il Barcellona pensa sempre a Leo Messi. Come riportato da Sport, l'obiettivo del presidente Laporta sarebbe quello di mettere sotto contratto la stella argentina già a gennaio. Lo scoglio è il solito Psg: difficile pensare che i francesi possano privarsi di un giocatore così a stagione in corso. Inoltre, spiega sempre il quotidiano spagnolo, i rapporti tra i due club non sono idilliaci.