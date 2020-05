Lionel Messi, stella e capitano del Barcellona, parla al sito dell’Adidas: “E’ difficile vivere e lavorare con tale incertezza e in una situazione così diversa. Ci stavamo chiedendo quando saremmo tornati al lavoro e alla competizione. Restare concentrati è fondamentale. C’è chi pensa che la forza mentale sia il 40, 50, 60% del nostro sporto. Suppongo che questo dipenda da ogni sportivo in particolare”.



SUGLI ALLENAMENTI - “Ho provato ad allenarmi ogni giorno a casa. L’allenamento individuale, però, non è come quello con il gruppo. Quando torneremo a giocare sarà come ricominciare da capo. Avremo del tempo per prepararci prima della ripartenza della Liga, recupereremo anche alcuni giocatori molto importanti per noi, che sono rimasti feriti”.



SULLE PORTE CHIUSE - “E’ una sfida. Sarà molto strano giocare senza pubblico, ma devi prepararti mentalmente. Qualche tempo fa abbiamo giocato a porte chiuse ed è stato molto strano”.



SUL FUTURO - “Sarà strano, senza dubbio, ma non vedo l’ora di tornare a giocare di nuovo”.