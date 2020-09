Il Barcellona ha svelato la terza maglia per la prossima stagione: divisa in rosa, tra i testimonial c'è anche Lionel Messi, che ha ufficializzato la sua decisione di restare. L'argentino dovrebbe eseguire oggi il tampone per il coronavirus e poi unirsi al resto della squadra per il suo primo allenamento agli ordini di Ronald Koeman





IL PROGRAMMA - Dopo aver sostenuto i test PCR nella sua abitazione, la Pulga si è recata nella Ciutat Esportiva per sostenere la sua prima seduta agli ordini del tecnico olandese.