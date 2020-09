Presenze in Liga, presenze nel Barcellona, record di gol per un club e personali. Ma anche rigori, trofei e non solo. Leo Messi alla fine ha scelto e resterà al Barcellona dove potrà battere tutta una serie di record rimasti alla sua portata. E ce n'è uno che appartiene ancora a Cristiano Ronaldo... Ecco quali sono nel nostro video.