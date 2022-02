Una partita che ha il sapore di una finale. Il Napoli è di scena oggi alle 18,45 al Camp Nou contro il Barcellona nell'andata degli spareggi di Europa League. Il Barça, che ha chiuso il girone di Champions League al terzo posto dietro a Bayern Monaco e Benfica, arriva dal pareggio nel derby contro l'Espanyol, il Napoli dall'1-1 interno contro l'Inter che tiene vive le speranze scudetto. Spalletti con il dubbio Osimhen, in caso di forfait dentro Mertens.





DOVE VEDERLA IN TV

Barcellona-Napoli (fischio d'inizio alle 18:45) sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Disponibile anche lo streaming sul dispositivo SkyGo. La partita sarà inoltre trasmessa da DAZN, la cui app è disponibile anche sui dispositivi TIMvision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S).



PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, J. Alba; Gavi, de Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Zambo Anguissa, F. Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti