Il Napoli domani alle 18:45 affronterà il Barcellona al Camp Nou. Sfida valida per l'andata dei play-off di Europa League. La vincitrice del doppio confronto accederà agli ottavi di finale. Spalletti in questi giorni ha visto riempirsi nuovamente l'infermeria. Oltre i già infortunati Tuanzebe e Lozano, si sono aggiunti gli stop di Politano e Lobotka. Apprensione anche per le condizioni di Osimhen, che ha accusato un leggero problema al ginocchio nell'allenamento di ieri e questa mattina non si è allenato, sottoponendosi solo alle terapie. Ma il nigeriano ce la fa, sarà a disposizione. Ecco i convocati di Spalletti per il Barcellona:



PORTIERI - Ospina, Meret, Idasiak.



DIFENSORI - Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI - Anguissa, Demme, Elmas, Fabián Ruiz, Zielinski.



ATTACCANTI - Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna.