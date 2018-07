Malcom non sarà l'ultimo rinforzo del Barcellona. Secondo Marca il club catalano sta lavorando per acquistare un altro centrocampista e Adrien Rabiot - seguito anche dalla Juventus - resta il giocatore preferito di Valverde. Tuttavia non sarà facile convincere il PSG dunque le alternative a Rabiot sono N'Zonzi (molto vicino alla Roma) e Dani Parejo.