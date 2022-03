Il Barcellona rallenta nella corsa per Haaland? Sembra trapelare una certa cautela dalle parole di Joan Laporta, che ai microfoni di TV3 ha frenato gli entusiasmi facendo intendere che l'attuale situazione economica del club non consente particolari voli pindarici: "È chiaro che vogliamo una squadra sempre più forte", le parole del presidente blaugrana, "interrogato" proprio sul possibile acquisto dell'attaccante del Borussia Dortmund. "Faremo di tutto, ma non affronteremo nessuna operazione che possa mettere a rischio la società".