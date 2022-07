Il Barcellona è alla ricerca di un rinforzo di spessore per il reparto difensivo e sembra aver preso atto dell'impossibilità di concorrere col Chelsea per il centrale del Chelsea Jules Koundé. Per questo motivo, i blaugrana stanno virando con forza su Inigo Martinez, sotto contratto con l'Athletic Bilbao fino al 2023 e con una teorica clausola rescissoria di 80 milioni di euro.