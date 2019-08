Il futuro di Philippe Coutinho non sarà in Francia e, più in particolare, al PSG. L'esterno brasiliano, infatti, è ormai a un passo dal Bayern Monaco come confermato dalle parti che hanno parlato di un principio di accordo. L'ex Inter, quindi, non rientrerà nell'affare tra PSG e Barcellona per Neymar, con i catalani che dovranno troavare altre carte per arrivare al brasiliano.



I DETTAGLI - Coutinho arriverà in Germania in prestito, con l'accordo tra giocatore e Bayern che era stato trovato già nelle scorse settimane. Il brasiliano è atteso in città già domenica per svolgere le visite mediche di rito. Poi l'ormai ex Barcellona firmerà il suo nuovo contratto con il Bayern Monaco e inzierà la sua nuova avventura.