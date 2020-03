Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Lautaro Martinez, numero 10 dell’Inter, è il preferito dalla dirigenza blaugrana, ma non è l’unico osservato speciale. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, anche Timo Werner piace al club catalano, con Ramon Planes, dirigente del Barça, avvisato sugli spalti nella sfida tra RB Lipsia e Tottenham.