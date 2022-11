Il Barcellona lavora per organizzare la propria difesa dopo l'addio di Piqué. Secondo quanto scrive Sport, un possibile profilo per rinforzare il reparto arretrato è quello di Josko Gvardiol del Lipsia. Il classe 2002 è l'oggetto del desiderio di altri club in Inghilterra, ma il Barcellona proverà ad anticipare la concorrenza.