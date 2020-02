Non accenna a chiudersi la lista di nomi finiti nell’orbita del Barcellona, che dopo aver ricevuto l'ok per tornare sul mercato è alla ricerca disperata di un nuovo attaccante per far fronte agli infortuni di Dembelé e Suarez: stando a quanto raccolto da Sport, il Barça di Quique Setién ha messo nel mirino Angel Rodriguez del Getafe, Roger Marti del Levante e Lucas Perez, di proprietà del Deportivo la Coruña.