Un nuovo assalto, due anni dopo. Idifensore centrale della Juventus, che nel 2019 riuscì a strapparlo all'Ajax battendo la concorrenza proprio dei blaugrana. Secondo quanto riporta ​Onze di Esport 3 l'olandese non è felice a Torino e strizza l'occhio al Barça, dove gioca il suo amico e compagno di nazionale ​Frenkie de Jong. Al momento non c'è in piedi nessuna trattativacon il quale è stato aperto più di un discorso (Donnarumma e Haaland su tutti).L'estate è lunga, un tentativo concreto sarà fatto, ma la Juve al momento non è preoccupata., motivo per il quale l'interesse dei grandi club è una diretta conseguenzaa meno che arrivi un'offerta fuori mercato che in quest'epoca storica, con i conti pesantemente condizionali dalla pandemia Coronavirus, sembra impossibile.Chi vuole de Ligt deve mettere sul tavolo una proposta a tre cifre e soprattutto deve stare alle condizioni della Juventus. IClausola che potrà anche salire a 150 milioni in caso di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024.