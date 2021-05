Matthijs de Ligt, difensore della Juve, parla a De Volkskrant: "Non mi piacciono gli abiti firmati costosi. Non mi vedranno mai andare ad allenarmi con un abito cucito su misura. Faccio il calciatore e voglio essere una star in campo. Alla Juve mi deridono per il modo in cui mi vesto, ma finché faccio bene nel calcio nessun problema. Inoltre le persone se non indossi certi vestiti, ti rispettano ancora di più".