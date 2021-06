Con il rinnovo di Dembelè in stand-by, il Barcellona si sta muovendo per trovare un eventuale sostituto. Secondo SPORT, l'ultimo nome sulla lista sarebbe quello di Raheem Sterling. L'ala inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e nei piani della dirigenza blaugrana sarebbe il sostituto perfetto sia a livello tecnico che a livello mediatico del francese. L'operazione al momento risulta abbastanza complicata, ma con l'inserimento di qualche contropartita gradita al Manchester City potrebbe prendere piede.