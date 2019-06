Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, il Barcellona ha messo gli occhi su Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach. Il numero uno svizzero in passato era stato anche nel mirino della Roma, che lo aveva valutato prima di concludere l'affare Olsen. I blaugrana, in ogni caso, stanno seguendo Sommer per affidargli il ruolo di secondo alle spalle dell'intoccabile Ter Stegen.