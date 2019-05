Potrebbe lasciare strascichi pesanti un'eventuale - e sempre più probabile - approdo di Antoine Griezmann al Barcellona. Il talento francese, infatti, ha comunicato qualche settimana fa il suo addio ufficiale all'Atletico Madrid. I blaugrana sono in pole, tanto che alcuni rumors sostengono che la firma sia già avvenuta a marzo. Secondo quanto riporta AS, l'Atletico vorrebbe intraprendere azioni legali contro i catalani, rei di aver contattato la stella dei Colchoneros in un momento chiave della stagione. I dirigenti madrileni vorranno studiare tutti i documenti relativi al possibile trasferimento di Griezmann, pronti a denunciare il Barcellona qualora venissero confermate tali voci.