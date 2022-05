Il Barcellona, dopo aver guadagnato terreno in classifica con l'arrivo di Xavi sulla panchina, vuole programmare concretamente la prossima stagione. I blaugrana, tra i tanti giocatori monitorati, avrebbero messo in cima alla lista Raphinha, classe 1996 in forza al Leeds.



Il Barça, dopo aver seguito il giocatore nel corso dell'anno, ha formalizzato la prima offerta agli inglesi: 55 milioni di euro. Il nazionale brasiliano, in stagione, ha giocato 34 partite, segnando 10 gol e servendo 3 assist. Il contratto, tra il numero 10 e gli inglesi scade nel 2024. Lo riporta Sport Witness.